За два тижні в Ізраїлі щеплення від COVID-19 зробили 7% населення

Менш ніж за два тижні від початку кампанії із вакцинації від коронавірусу в Ізраїлі вже вакцинували понад 7% населення.

Про це повідомляє CBNC із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Ізраїля.

Зазначається, що за перші дев’ять днів кампанії, щеплення отримали більше осіб, ніж заразилися коронавірусом за весь час пандемії.

“Ізраїль вже встиг провести щеплення проти COVID-19 у близько 647 тисяч осіб, що становить вражаючі 7% від його 9,2 млн жителів. У перерахунку на душу населення, це - найвищий показник у світі”, - йдеться у повідомленні.

Водночас у США вакцинувались лише 0,8% від свого населення, попри зусилля усіх рівнів влади.

“Ми попереду усього світу в завезенні та введенні вакцини. Ізраїль - світовий чемпіон у вакцинуванні, ми займаємо перше місце з великим відривом”, - сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль отримає вакцину від коронавірусу розробки Moderna на наступному тижні. Буде поставлено мільйон доз.

Зазначимо, з 27 грудня в Ізраїлі набув чинності третій локдаун з початку пандемії. Жорсткі карантинні заходи триватимуть як мінімум два тижні.