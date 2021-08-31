Дві компанії оголосили про початок третьої фази випробувань вакцини від COVID

Британська фармацевтична компанія GlaxoSmithKline (GSK) і Південнокорейська SK Bioscience почали третій етап випробувань комбінованої вакцини GBP510 проти коронавірусу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Компанія GSK підтвердила "позитивні" проміжні результати першого і другого етапу випробувань вакцини.
"Хоча багато країн досягли значних успіхів у вакцинації, залишається потреба в доступних і недорогих вакцинах від COVID-19, щоб забезпечити рівний доступ і захистити людей у всьому світі", - заявив головний спеціаліст з глобального охорони здоров'я GSK.