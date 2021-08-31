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Дві компанії оголосили про початок третьої фази випробувань вакцини від COVID

Автор: Тіберій Юрик

Британська фармацевтична компанія GlaxoSmithKline (GSK) і Південнокорейська SK Bioscience почали третій етап випробувань комбінованої вакцини GBP510 проти коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Компанія GSK підтвердила "позитивні" проміжні результати першого і другого етапу випробувань вакцини.

"Хоча багато країн досягли значних успіхів у вакцинації, залишається потреба в доступних і недорогих вакцинах від COVID-19, щоб забезпечити рівний доступ і захистити людей у всьому світі", - заявив головний спеціаліст з глобального охорони здоров'я GSK.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії заявило, що домішки, які виявили у вакцині від коронавірусу Moderna, могли виявитися мікрочастинками пробок флаконів.

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Коронавірус