Росія запровадила обмеження для двох компаній Болгарії через Україну: що сталося

Росія зупиняє дію дозволів двом болгарським і одній чеській компаніям на ремонт і технічне обслуговування гелікоптерів російської розробки у відповідь на ремонт техніки з України.

При цьому міністр оборони Болгарії Драгомир Заков заявив, що це рішення Кремля на обороноздатність країни серйозно не вплине. За його словами, Болгарія продовжить ремонтувати українську техніку.

"Те, що сталося з газом, тепер сталося з ліцензіями на гелікоптери", - сказав Заков, маючи на увазі більш раннє призупинення постачання російського газу до Болгарії після того, як вона відмовилася платити в рублях.

Нагадаємо, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила днем раніше, що країни-члени НАТО та ЄС постачають в Україну озброєння та військову техніку та планують їх ремонт на заводах у Східній Європі. У відповідь на це, сказала вона, Росія припиняє дію двох болгарських та однієї чеської компаній дозволу на ремонт та технічне обслуговування гелікоптерів російської розробки. У заяві мається на увазі, що Росія також більше не постачатиме запчастини.