RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Две задачи. Зеленский рассказал, что планируется обсудить на следующей Ставке

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение нового заседания Ставки верховного главнокомандующего. На нем планируют обсудить две задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

"На следующую Ставку - две задачи", - говорится в заявлении.

По его словам, участники заслушают отчет по подготовке к зиме. Речь идет о различных аспектах, в частности безопасности.

"Второе: программа подготовки к применению новых боевых самолетов. Политически уже все сделано. Договоренности есть. Ключевое теперь - это качественно и быстро подготовить инфраструктуру. И это уже военная задача", - добавил президент.

Обучение на F-16 и передача истребителей Украине

Напомним, что 18 августа стало известно об одобрении США передачи Украине самолетов F-16 из Дании и Нидерландов. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина получит истребители после завершения обучения пилотов.

Также глава Минобороны Резников отметил, что наши пилоты, инженеры и техники уже приступили к обучению на американских истребителях F-16.

Нидерланды должны предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19. При этом первую группу истребителей F-16 от Дании Украина получит еще до Нового года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине