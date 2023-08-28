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Две задачи. Зеленский рассказал, что планируется обсудить на следующей Ставке

Украина, Понедельник 28 августа 2023 22:00
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Две задачи. Зеленский рассказал, что планируется обсудить на следующей Ставке Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение нового заседания Ставки верховного главнокомандующего. На нем планируют обсудить две задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

"На следующую Ставку - две задачи", - говорится в заявлении.

По его словам, участники заслушают отчет по подготовке к зиме. Речь идет о различных аспектах, в частности безопасности.

"Второе: программа подготовки к применению новых боевых самолетов. Политически уже все сделано. Договоренности есть. Ключевое теперь - это качественно и быстро подготовить инфраструктуру. И это уже военная задача", - добавил президент.

Обучение на F-16 и передача истребителей Украине

Напомним, что 18 августа стало известно об одобрении США передачи Украине самолетов F-16 из Дании и Нидерландов. Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина получит истребители после завершения обучения пилотов.

Также глава Минобороны Резников отметил, что наши пилоты, инженеры и техники уже приступили к обучению на американских истребителях F-16.

Нидерланды должны предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19. При этом первую группу истребителей F-16 от Дании Украина получит еще до Нового года.

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