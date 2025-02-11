Два года считался пропавшим без вести. Экспертиза подтвердила гибель журналиста Ярослава Шапочки

Что известно о павшем Герое

50-летний Ярослав Шапочка погиб в 20-х числах марта 2023 года на Соледарском направлении в Донецкой области. Во время выполнения боевого задания БМП, на которой находился Ярослав, подорвалась.

Шапочка вступил в ряды киевской бригады ТрО в начале полномасштабного вторжения. Служил во 2-й стрелковой роте 207-го отдельного батальона территориальной обороны (Шевченковского района Киева) 241-й отдельной бригады ТрО Вооруженных сил Украины.

"К сожалению, худшее подтвердилось - Ярослав Шапочка на щите, навечно на небесной страже. Вечная память и слава Герою. Все детали прощания сообщу позже", - написала Хорошилова. Также она отметила, что о смерти Ярослава ей сообщила жена Ярослава.

Ярослав Шапочка пошел на фронт в первые дни полномасштабной войны (фото: Facebook/Alina Khoroshylova)

До большой войны Ярослав работал журналистом в издании "Факты", был художником и общественным активистом. Во время Оранжевой революции и Революции Достоинства принимал активное участие в протестах. Образование получил в Институте журналистики Киевского университета им. Т. Шевченко, потом овладел профессией режиссера и фотографа.

У погибшего героя осталась жена и дочь. О месте и времени прощания с Ярославом станет известно позже.

Ярослав служил во 2-й стрелковой роте 207-го отдельного батальона территориальной обороны (фото: Facebook/Ярослав Шапочка)

Как Ярослава вспоминают друзья и коллеги

Коллеги и друзья Ярослава уже отреагировали на информацию о подтверждении его гибели.

"Чуда не произошло. Ярослав Шапочка на щите. Шансов было мало, но пока человек без вести пропавший, всегда хочется до последнего надеяться на какое-то чудо. Спи спокойно. Так горько это все. Светлая память", - написала режиссер Ирина Цилык в Facebook.

Также эту новость прокомментировал военнослужащий и журналист Эльдар Сарахман.

"Арсенальная всегда будет ассоциироваться с тобой, Ярослав. И все наши споры за кофе в "Твинс". Теперь там нет ни любимой кофейни, ни тебя, когда ты водил малышку на занятия. Исчезают целые кварталы без людей, которые хорошо разбирались в кино и имели энциклопедические знания об эпохах. Ты был смелым, очень талантливым и упрямым. Будь вечен, прости за все ссоры и недосказанное", - написал Сарахман.

Редакции "Факты" также поделилась воспоминаниями о Ярославе.

"Искренний и бескомпромиссный, он запомнился яркими публикациями о людях, которые творили историю Украины XXI века", - написали колеги.

Ярослав Шапочка (Facebook/Alina Khoroshylova)

Ярослав считался пропавшим без вести почти два года (Facebook/Alina Khoroshylova)