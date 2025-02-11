Два года считался пропавшим без вести. Экспертиза подтвердила гибель журналиста Ярослава Шапочки
Экспертиза ДНК подтвердила гибель режиссера, журналиста и военнослужащего 207-го батальона теробороны ВСУ Ярослава Шапочки, который с марта 2023 года считался без вести пропавшим. Он стал 97 работником медиа, который положил свою жизнь в борьбе против оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию режиссера Алины Хорошиловой (Клочко) в Facebook.
Что известно о павшем Герое
50-летний Ярослав Шапочка погиб в 20-х числах марта 2023 года на Соледарском направлении в Донецкой области. Во время выполнения боевого задания БМП, на которой находился Ярослав, подорвалась.
Шапочка вступил в ряды киевской бригады ТрО в начале полномасштабного вторжения. Служил во 2-й стрелковой роте 207-го отдельного батальона территориальной обороны (Шевченковского района Киева) 241-й отдельной бригады ТрО Вооруженных сил Украины.
"К сожалению, худшее подтвердилось - Ярослав Шапочка на щите, навечно на небесной страже. Вечная память и слава Герою. Все детали прощания сообщу позже", - написала Хорошилова. Также она отметила, что о смерти Ярослава ей сообщила жена Ярослава.
Ярослав Шапочка пошел на фронт в первые дни полномасштабной войны (фото: Facebook/Alina Khoroshylova)
До большой войны Ярослав работал журналистом в издании "Факты", был художником и общественным активистом. Во время Оранжевой революции и Революции Достоинства принимал активное участие в протестах. Образование получил в Институте журналистики Киевского университета им. Т. Шевченко, потом овладел профессией режиссера и фотографа.
У погибшего героя осталась жена и дочь. О месте и времени прощания с Ярославом станет известно позже.
Ярослав служил во 2-й стрелковой роте 207-го отдельного батальона территориальной обороны (фото: Facebook/Ярослав Шапочка)
Как Ярослава вспоминают друзья и коллеги
Коллеги и друзья Ярослава уже отреагировали на информацию о подтверждении его гибели.
"Чуда не произошло. Ярослав Шапочка на щите. Шансов было мало, но пока человек без вести пропавший, всегда хочется до последнего надеяться на какое-то чудо. Спи спокойно. Так горько это все. Светлая память", - написала режиссер Ирина Цилык в Facebook.
Также эту новость прокомментировал военнослужащий и журналист Эльдар Сарахман.
"Арсенальная всегда будет ассоциироваться с тобой, Ярослав. И все наши споры за кофе в "Твинс". Теперь там нет ни любимой кофейни, ни тебя, когда ты водил малышку на занятия. Исчезают целые кварталы без людей, которые хорошо разбирались в кино и имели энциклопедические знания об эпохах. Ты был смелым, очень талантливым и упрямым. Будь вечен, прости за все ссоры и недосказанное", - написал Сарахман.
Редакции "Факты" также поделилась воспоминаниями о Ярославе.
"Искренний и бескомпромиссный, он запомнился яркими публикациями о людях, которые творили историю Украины XXI века", - написали колеги.
Ярослав Шапочка (Facebook/Alina Khoroshylova)
Ярослав считался пропавшим без вести почти два года (Facebook/Alina Khoroshylova)
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