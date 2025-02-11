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Два года считался пропавшим без вести. Экспертиза подтвердила гибель журналиста Ярослава Шапочки

Вторник 11 февраля 2025 14:26
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Два года считался пропавшим без вести. Экспертиза подтвердила гибель журналиста Ярослава Шапочки Ярослав Шапочка (фото: Facebook/Alina Khoroshylova)
Автор: Василина Копытко

Экспертиза ДНК подтвердила гибель режиссера, журналиста и военнослужащего 207-го батальона теробороны ВСУ Ярослава Шапочки, который с марта 2023 года считался без вести пропавшим. Он стал 97 работником медиа, который положил свою жизнь в борьбе против оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию режиссера Алины Хорошиловой (Клочко) в Facebook.

Что известно о павшем Герое

50-летний Ярослав Шапочка погиб в 20-х числах марта 2023 года на Соледарском направлении в Донецкой области. Во время выполнения боевого задания БМП, на которой находился Ярослав, подорвалась.

Шапочка вступил в ряды киевской бригады ТрО в начале полномасштабного вторжения. Служил во 2-й стрелковой роте 207-го отдельного батальона территориальной обороны (Шевченковского района Киева) 241-й отдельной бригады ТрО Вооруженных сил Украины.

"К сожалению, худшее подтвердилось - Ярослав Шапочка на щите, навечно на небесной страже. Вечная память и слава Герою. Все детали прощания сообщу позже", - написала Хорошилова. Также она отметила, что о смерти Ярослава ей сообщила жена Ярослава.

Два года считался пропавшим без вести. Экспертиза подтвердила гибель журналиста Ярослава ШапочкиДва года считался пропавшим без вести. Экспертиза подтвердила гибель журналиста Ярослава ШапочкиЯрослав Шапочка пошел на фронт в первые дни полномасштабной войны (фото: Facebook/Alina Khoroshylova)

До большой войны Ярослав работал журналистом в издании "Факты", был художником и общественным активистом. Во время Оранжевой революции и Революции Достоинства принимал активное участие в протестах. Образование получил в Институте журналистики Киевского университета им. Т. Шевченко, потом овладел профессией режиссера и фотографа.

У погибшего героя осталась жена и дочь. О месте и времени прощания с Ярославом станет известно позже.

Два года считался пропавшим без вести. Экспертиза подтвердила гибель журналиста Ярослава ШапочкиЯрослав служил во 2-й стрелковой роте 207-го отдельного батальона территориальной обороны (фото: Facebook/Ярослав Шапочка)

Как Ярослава вспоминают друзья и коллеги

Коллеги и друзья Ярослава уже отреагировали на информацию о подтверждении его гибели.

"Чуда не произошло. Ярослав Шапочка на щите. Шансов было мало, но пока человек без вести пропавший, всегда хочется до последнего надеяться на какое-то чудо. Спи спокойно. Так горько это все. Светлая память", - написала режиссер Ирина Цилык в Facebook.

Также эту новость прокомментировал военнослужащий и журналист Эльдар Сарахман.

"Арсенальная всегда будет ассоциироваться с тобой, Ярослав. И все наши споры за кофе в "Твинс". Теперь там нет ни любимой кофейни, ни тебя, когда ты водил малышку на занятия. Исчезают целые кварталы без людей, которые хорошо разбирались в кино и имели энциклопедические знания об эпохах. Ты был смелым, очень талантливым и упрямым. Будь вечен, прости за все ссоры и недосказанное", - написал Сарахман.

Редакции "Факты" также поделилась воспоминаниями о Ярославе.

"Искренний и бескомпромиссный, он запомнился яркими публикациями о людях, которые творили историю Украины XXI века", - написали колеги.

Два года считался пропавшим без вести. Экспертиза подтвердила гибель журналиста Ярослава ШапочкиЯрослав Шапочка (Facebook/Alina Khoroshylova)

Два года считался пропавшим без вести. Экспертиза подтвердила гибель журналиста Ярослава ШапочкиЯрослав считался пропавшим без вести почти два года (Facebook/Alina Khoroshylova)

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