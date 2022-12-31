Два поезда задерживаются после ракетной атаки в Украину

Сегодня, 31 декабря, из-за ракетных обстрелов, совершенных Россией по территории Украины, два поезда идут с задержкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци" в Telegram.
"Несмотря на точечное обесточивание по Украине, только 2 поезда УЗ из 48 следуют с задержкой более 30 минут", - рассказали в компании.
С задержкой следуют поезда:
В УЗ объяснили, что сейчас уже задействованы резервные локомотивы, все ключевые вокзалы имеют резервное питание, а посадка и высадка пассажиров продолжаются через подземные переходы.
Напомним, сегодня, 31 декабря, Россия в очередной раз произвела ракетный обстрел территории Украины. Всю актуальную информацию последствий атаки по регионам вы можете узнать в материале РБК-Украина.
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