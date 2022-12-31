ua ru
Сб, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Два поезда задерживаются после ракетной атаки в Украину

Новина українською →
Украина, Суббота 31 декабря 2022 16:14
Два поезда задерживаются после ракетной атаки в Украину Фото: два поезда задерживаются после ракетной атаки на Украину (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 декабря, из-за ракетных обстрелов, совершенных Россией по территории Украины, два поезда идут с задержкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци" в Telegram.

"Несмотря на точечное обесточивание по Украине, только 2 поезда УЗ из 48 следуют с задержкой более 30 минут", - рассказали в компании.

С задержкой следуют поезда:

  • №191/192 Львов - Киев;
  • №706/705 Перемышль - Киев.

В УЗ объяснили, что сейчас уже задействованы резервные локомотивы, все ключевые вокзалы имеют резервное питание, а посадка и высадка пассажиров продолжаются через подземные переходы.

Напомним, сегодня, 31 декабря, Россия в очередной раз произвела ракетный обстрел территории Украины. Всю актуальную информацию последствий атаки по регионам вы можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Удары ВСУ в Луганской области и снижение темпов вражеских штурмов под Бахмутом: карты боев
Удары ВСУ в Луганской области и снижение темпов вражеских штурмов под Бахмутом: карты боев
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок