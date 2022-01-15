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Два порушення на Донбасі: окупанти стріляли з гранатометів біля Причепилівки

Автор: Артур Родивилов

У п'ятницю, 14 січня, збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Недалеко від Причепилівки бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

З початку доби, 15 січня, порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, 13 січня бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі.

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