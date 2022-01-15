ru ua
Нд, 16 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Два порушення на Донбасі: окупанти стріляли з гранатометів біля Причепилівки

Новость на русском →
Донбас, Субота 15 січня 2022 07:51
Два порушення на Донбасі: окупанти стріляли з гранатометів біля Причепилівки Фото: бойовики на Донбасі два рази відкривали вогонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

У п'ятницю, 14 січня, збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Недалеко від Причепилівки бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

З початку доби, 15 січня, порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, 13 січня бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
Шевченка звільнили з італійської "Дженоа"
Шевченка звільнили з італійської "Дженоа"
DAILY
Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України