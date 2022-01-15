Два порушення на Донбасі: окупанти стріляли з гранатометів біля Причепилівки
Фото: бойовики на Донбасі два рази відкривали вогонь (facebook.com/mod.mil.rus)
У п'ятницю, 14 січня, збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Недалеко від Причепилівки бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
З початку доби, 15 січня, порушень не зафіксовано.
Нагадаємо, 13 січня бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі.