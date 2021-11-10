Два порушення на Донбасі: окупанти стріляли з гранатометів біля Новоолександрівки

У районі проведення ООС 9 листопада збройні формування Російської Федерації двічі відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.
Стріляли бойовики в районі населених пунктів Опитне - зі стрілецької зброї, і Новоолександрівка - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли", - підкреслили в штабі ООС.
Вранці 10 листопада вогневої активності окупантів не зафіксовано.
Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.