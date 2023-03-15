Два месяца после трагедии: что сделают с разрушенным домом в Днепре

"Мы пошли по такой логике. Первое, что-то построить - на это надо время, это минимум полтора года. Второе - законы урбанистики говорят, что людей, объединенных либо общей социальной стратой, национальностью, общим событием, вместе селить нельзя. Например, военные городки. Или национальные поселки - это фактически гетто", - рассказал он.

По его словам, даже если бы был свободен дом, поселить туда людей, у которых погибли семья, родственники – там бы каждый день были поминки. Естественно, этих людей для социализации нужно расселять в разные места.

"Третья причина - с учетом общей антикоррупционной вакханалии в стране мы намеренно не пошли по пути приобретения жилья на вторичном рынке. Потому что, если бы мы купили у какого-то застройщика, нам бы сказали: почему вы купили у этого застройщика, а не у другого. Пришел бы дядя милиционер из "закарпатского котла": почему купили по такой цене за квадрат, а не по такой", - объясняет Филатов

Поэтому, как добавил мэр Днепра, местная власть решила пойти по пути монетизации выплат.

"Из горбюджета уже выплачено по миллиону гривен каждой семье, потерявшей жилье, плюс нам помогает областная администрация, добавили миллион гривен, плюс Монобанк и благотворительный фонд Kiddo тоже собрали собрали порядка 103 или 107 миллионов и тоже добавляют людям. То есть в среднем человек получает от 2 до 3 миллионов гривен, за которые он может либо приобрести себе жилье или уехать в другой город и там себе купить. То есть мы даем вариабельность. Мы уже выплатили большую часть этих денег", - констатировал Филатов.

Комментируя вопрос о судьбе самого дома на Победы, он сказал следующее: "Мы полностью демонтируем два подъезда, на их месте будет мемориальный сквер. По остальным подъездам мы закончили обследование – дом не нуждается в дальнейшей разборке, потому надо делать проект укрепления и расселять людей в неразрушенных секциях".