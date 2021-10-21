Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей

В Україні за минулу добу виявили 22 415 нових випадків коронавірусу. Це максимум за весь час пандемії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За вчора захворіли 22 415 людей - це найбільше випадків за весь час пандемії коронавірусу в Україні. Так само і смертельних - 546, більше смертей за добу ще не було зафіксовано.
В Україні підтвердили 22 415 нових випадків, госпіталізували - 4 892 особи; летальних випадків - 546; одужали - 8 036 осіб.
Протестували за добу:
Найбільше нових випадків за добу виявили у:
В Україні: