Два футболіста "Ювентуса" вилікувалися від коронавірусу

Обидва гравці пройшли подвійний тест
Футболісти туринського "Ювентуса" Даніеле Лайки і Блез Матюйді одужали після коронавірусу. Про це повідомляє клубна прес-служба.
Гравці пройшли подвійну перевірку на наявність вірусу, всі тести показали негативний результат. Таким чином, італієць і француз остаточно вилікувалися і відтепер не зобов'язані дотримуватися суворої самоізоляції.
Про зараження Лайки коронавірусів стало відомо 12 березня. Даніеле став першим гравцем чемпіонату Італії з позитивним тестом. Своєю чергою у Матюїді інфекція була виявлена 17 березня.
Раніше форвард "бьянконері" Пауло Диба, який також був заражений, повідомляв, що йому стало краще.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що всі футболісти італійської "Сампдорії", які отримали позитивний результат тесту на коронавірус, вилікувалися.