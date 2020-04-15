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Два футболіста "Ювентуса" вилікувалися від коронавірусу

Новини » Спорт     15.04.2020 - 18:09
Два футболіста "Ювентуса" вилікувалися від коронавірусу

Обидва гравці пройшли подвійний тест

Футболісти туринського "Ювентуса" Даніеле Лайки і Блез Матюйді одужали після коронавірусу. Про це повідомляє клубна прес-служба.

Гравці пройшли подвійну перевірку на наявність вірусу, всі тести показали негативний результат. Таким чином, італієць і француз остаточно вилікувалися і відтепер не зобов'язані дотримуватися суворої самоізоляції.

Про зараження Лайки коронавірусів стало відомо 12 березня. Даніеле став першим гравцем чемпіонату Італії з позитивним тестом. Своєю чергою у Матюїді інфекція була виявлена ​​17 березня.

Раніше форвард "бьянконері" Пауло Диба, який також був заражений, повідомляв, що йому стало краще.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що всі футболісти італійської "Сампдорії", які отримали позитивний результат тесту на коронавірус, вилікувалися.

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