Душил "по приказу голосов": как в Киеве годами скрывался серийный убийца

Национальная полиция 1 мая сообщила, что поймала в Киеве серийного убийцу. За несколько лет он убил более десяти человек. Кто он, почему он это делал и что удивило следствие, – в материале РБК-Украина.

В начале января 2024 года в Киеве произошло убийство – в цветочном магазине на Голосеевском проспекте нашли мертвой продавщицу. Она лежала в желтых розах, которыми укрыли ее тело. Полицейские сразу отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых было все. Убийцу вычислили и "вели" до дворов в том же районе.

Когда его задержали, он не стал ничего отрицать. Об убийстве цветочницы мужчина рассказывал подробно и монотонно, не упуская даже самых нелицеприятных деталей. А потом пошел дальше и признался в убийстве более десятка человек. Сознаться ему якобы велел голос. Как и убивать.

Цветочница

"В моей практике это первый подобный случай. И что самое интересное, никто из моих коллег не может ничего подобного вспомнить. А я спрашивал у людей с опытом, они длительное время работают в правоохранительных органах".

Следователь полиции Киева Богдан Злотенко в последние месяцы уже успел дать несколько интервью, поэтому с нами ведет себя довольно расслабленно. Он доволен своей работой и рассказывает о ней, не скрывая гордости. Его чувства понятны – на долю сотрудника полиции не часто выпадает возможность поймать серийного убийцу. Да еще и раскрыть дела так называемых "висяков". Но сначала была цветочница – как и полагается, история маньяка начинается с конца.

2 января 2024 года в полицию поступил звонок – сообщили, что в одном из магазинов на Голосеевском проспекте нашли труп женщины. Это самый обычный цветочный магазин, каких сотни по всему городу – на остановках, на рынках, вдоль дорог. Женщину нашли в маленьком помещении среди полок с цветами и открытками. Ее тело было покрыто желтыми розами, как будто кто-то, кто ее убил, был сентиментальным.

Богдан Злотенко

Полицейские составили протокол с осмотра места происшествия, судмедэксперты осмотрели тело, а кинологи стали прочесывать близлежащую территорию. На камеры наблюдения под потолком магазина и на улице обратили внимание сразу – видео ушло на экспертизу. Камеры засняли все – само убийство и то, в каком направлении убийца ушел. Большое везение для следствия.

"Мы установили его маршрут – один из микрорайонов Голосеево. И там оперативники уже во время отработки района встретили его на улице. Он не прятался. Он шел по улице".

Мужчину задержали и идентифицировали его личность. Выяснилось, что его зовут Тавакал Хамидов, он гражданин Узбекистана и уже несколько лет живет в Киеве. На камеру он с сильным восточным акцентом признается, что убил женщину и даже сообщает некоторые подробности – про нож в рукаве и то, куда наносил удары. Его везут в участок, собирают понятых, находят ему переводчика на русский и узбекский и все вместе едут к цветочному – на следственный эксперимент. Хамидов ведет себя спокойно, хоть и несколько затравленно смотрит на следователя.

В цветочном он не теряется, ему как будто не впервой быть в подобных обстоятельствах. Он даже не обращает внимание на то, что его руку приковали наручниками к полицейскому. Периодически он поправляет шапку, которая все время сползает ему на глаза.

Тавакал Хамидов имеет довольно типичную для своего региона внешность – у него черные глаза, слегка сплюснутый нос, густые черные брови и борода. По его лицу мало что можно понять, оно почти всегда одинаково. Он не улыбается, не хмурится, не выдает никаких эмоций. Даже когда он во время третьего следственного эксперимента попытается нелепо извиниться за все, на его лице это никак не отразится. От этого становится немного не по себе.

В цветочном мужчина восстанавливает хронологию событий. В тот вечер, 1 января он выпил и гулял по Голосеево, пока не набрел на магазины и не увидел в одном из помещений женщину. Он взял камень, швырнул его в соседнюю витрину и спрятался. Женщина выбежала на звук бьющегося стекла и встала возле разбитой витрины. К ней подошел Тавакал.

"Он подошел и рассказал ей заготовленную историю. Мол, были два наркомана, которые разбили стекло и убежали, он их напугал, пытался догнать, но у него не вышло. При этом он предложил помощь – как-то прикрыть витрину киоска. Женщина согласилась".

Когда они закончили, Хамидов пошел за женщиной в ее помещение. Они сели и разговорились. Он рассказал, что владеет ларьками фаст-фуда в соседнем районе, но больше спрашивал о ней. "Проводил разведку", как сказал следователь, или пытался войти в доверие, установить нужный градус общения. Потом предложил выпить. Женщина ему отказала и он ушел. А вернуться Тавакала обратно заставил его "внутренний голос".

"Внутренний голос ему приказал, чтобы он вернулся сюда, вот это свое дело сделал и все ценное забрал", – говорит переводчик во время эксперимента.

Хамидов еще не раз расскажет о внутреннем голосе, якобы он заставляет его убивать. У следствия на это будет своя точка зрения. Она ему не подойдет.

На эксперименте возле цветочного мужчина показывает, как снова входит в магазин. Он выдумывает, что забыл в помещении шарф. Женщина открывает ему дверь, впускает его и сразу отворачивается, осматривая комнату. У Хамидова в рукаве нож. Во время следственного эксперимента ему вместо ножа дали сверток бумаги. Он подходит к статисту, отворачивает его от себя и показывает, как бил женщину ножом. Имитирует короткие удары по шее и грудному отделу. Все это опять же делает механически, как-то даже по-бытовому.

Он "бьет" статиста раз пять. Женщину он ударил ножом более тридцати раз. Она не сразу упала – сначала завалилась на стенку и потом сползла на пол. Хамидов нагнулся над ней и задрал ее куртку – все действия он показывает на статисте. На этом моменте следователь морщится. А Тавакал нет.

"Во время других следственных действий обвиняемый рассказывал одну деталь. В конце совершения преступлений имели действия сексуального характера. Причем, неважно, это была женщина или мужчина".

Он делал это почти со всеми своими жертвами – с кем-то в большей степени, с кем-то в меньшей. Цветочницу он попытается раздеть и, как он это называет, "поцеловать" в оголенные места. Дальше у него не получается – он снова сам об этом говорит. Поэтому он встает, забирает кое-какие ценности и уходит.

"Он забрал выручку, некоторые ее вещи, например, зарядное устройство к телефону, но сам телефон нет. Потом он вернулся к телу женщины и снял с нее драгоценности".

Перед тем как уйти, Хамидов положил на тело женщины желтые розы. Как будто он скорбит, что убил ее.

Потом на допросе он рассказывает, что цветочница – не единственная его жертва, их было еще несколько. А потом еще несколько. Он не сразу признается во всем, а выдает информацию порциями. Общее признание занимает пару недель, хотя у некоторых, кто имеет отношение к делу, и по сей день сохраняется уверенность, что Хамидов рассказал не обо всем.

Начало

Тавакал Хамидов родился 13 сентября 1986 года в поселке Пулатэ в Узбекистане. Убил ли он кого-то у себя на родине – неизвестно. На допросах следствию он рассказывал о своем сложном детстве, якобы пережитом сексуальном насилии. Таким образом он пытался оправдаться, объяснить, почему сам стал убивать, еще и так.

В двухтысячных он переехал в Москву, где убил своего соотечественника. Испугавшись, что его найдут, он уехал в Харьков, где стал работать грузчиком на рынке и жил во флигеле вместе со своим земляком. Тот как-то раз признался ему, что в свое время работал в правоохранительных органах в Узбекистане, а здесь в Харькове, помимо основной деятельности, занимается проституцией. Потом у них возник, как это принято называть в полицейских сводках, "бытовой конфликт".

"Тавакал ему, скорее всего, предложил секс, а тот отказался, ну он и обиделся".

Мужчина дождался, пока его жертва уснет, и забил его до смерти рукояткой от топора.

В тот же вечер Хамидов бежал из Харькова. Он ничего не терял, у него было с собой немного денег и на этом все. Выбор пал на Киев – легче затеряться.

"В Киеве у него не было постоянного места жительства. Он ночевал где придется, в летнюю пору преимущественно на улице, зимой – в подвалах домов".

У Хамидова не было имущества. Он даже не покупал себе мобильный телефон, а когда обворовывал жертв, их телефоны быстро сбывал. Очевидно, он что-то понимал о том, как его можно выследить, поэтому нигде не фиксировал себя. В 2019 году он впервые убил в Киеве.

Его первой жертвой в столице стал гражданин Латвии. Они были знакомы практически с переезда Хамидова в Киев, какое-то время общались, вместе пили. А потом, как это обычно происходит, что-то не поделили. Хамидов забил мужчину камнем, пока тот спал. Вообще все свои действия он совершал с жертвами в их максимально беспомощном состоянии – они поворачивались к нему спиной, или были сильно пьяные, или спали. Он никогда не выходил на прямую конфронтацию ни с кем.

После латыша Хамидов стал убивать каждый год по несколько человек.

"Следующее убийство было в Днепровском районе. Потом был Оболонский район, тоже довольно необычный случай. Он познакомился с отцом и двумя сыновьями".

У них даже не было явного конфликта. Они вместе пили, а потом отец и двое сыновей легли спать. Хамидов задушил мужчину, а потом и его сыновей.

В 2021 году его задержали за угон автомобиля. Мужчина 11 месяцев просидел в СИЗО, а потом вышел на свободу – суд определил ему условное наказание.

В криминальном жанре кино часто показывают этот прием. Когда убийцу задерживает полиция по какому-то совсем другому поводу. Ему уже почти удалось избежать наказания, но находится зацепка, намек, брошенное слово и все вдруг понимают, кто оказался в их руках. Но это прием в кино, в жизни это происходит гораздо прозаичнее. В 2022 году Хамидов вышел на свободу и продолжил убивать.

Пустырь

Одним августовским теплым вечером Тавакал Хамидов без особой цели бродил по Оболони. Он как раз проходил автобусную остановку, когда к нему подошла женщина. Она попросила показать, где останавливаются троллейбусы на Троещину. И Тавакал повел ее на пустырь.

На следственном эксперименте он ведет полицейских, следователя и понятых по дороге под мостом через небольшой парк, поднимается по насыпи и, наконец, оказывается на пустыре за недостроенной высоткой. Сложно представить, как этот путь с ним проходила женщина. На пустыре Хамидову дают манекен и он разворачивает его к себе спиной.

– Она лицом к тебе была?

– Нет, не на меня, она наоборот. Она не успела.

Женщина не успела обернуться, когда Хамидов набросился на нее сзади и взял на удушающий – он показывает его на манекене механически отработанным движением. Он зажал шею жертвы, протащил ее перед собой и положил на землю. Когда женщина перестала сопротивляться, он ее отпустил.

Следователь скрупулезно допытывается о каждой мелочи, а Хамидов спокойно обо всем рассказывает. Понятые пытаются слушать, но то и дело отворачиваются и прикрывают руками рты.

Хамидов ограбил женщину, потом еще какое-то время таскал ее тело по пустырю. Найдя удобное место, он положил тело на землю, перевернул лицом к себе, попытался раздеть и изнасиловать.

– Я ее открывал, то место, потом то место укрыл. У меня с собой была, как это называется… Простынь для матраса. Пододеяльник! Три штуки были у меня, красивые, стиранные, из мусорки. Я сюда положил и с ней я спал я до утра.

Мужчина показывает на манекене, как укрыл женщину то ли пододеяльником, то ли наволочкой, и заснул прямо на трупе. Следователь несколько раз спрашивает, осознавал ли он, что женщина была мертвая. Хамидов говорит – да. Потом, видимо, и сам понимает, насколько дико то, что он рассказывает, поэтому пытается оправдаться.

– У меня же внутренний голос говорит – сделай.

– Что говорит?

– Ну у меня ж когда того, я сам не делаю. У меня внутри разговаривает как человек. Вор я, говорит, вор. Мирсмотрящий.

"Мирсмотрящий", по утверждению Хамидова, приказывал ему убивать всех. И не просто убивать, а насиловать. Причем даже если с Тавакалом соглашались заняться сексом, его это не устраивало.

Бабий Яр

"Он не выбирал своих жертв специально, это был случай. Возможно, это был мгновенный порыв убить. И со всеми своими жертвами он общался. Это не было внезапным нападением. Все жертвы вступали с ним в контакт".

Этот случай тоже произошел летом. Хамидов был в районе Бабьего Яра, прогуливался и увидел женщину, которая сидела на траве под деревом. Она была явно выпившая и, увидев мужчину, остановившегося возле нее, встала и сказала "Привет".

– Она мне "привет-привет", я ей "привет". Сразу мир поменялся, она сказала: "Ну что, будем?", ну давай пойдем…

– Будем что?

– Ну, спиртное. Пиво или водка. Водка лучше.

Хамидов и женщина пошли в супермаркет, купили водку, хлеба и колбасы. Потом пошли в лесополосу недалеко от места, где встретились. Там легли на траву и устроили себе небольшой пикник.

На следственном эксперименте Тавакал положил возле себя манекен, сложив его в "расслабленную" позу – так перед ним якобы лежала женщина. Какое-то время они пили, возле них бегали собаки, которых отгоняли от них хозяева. Потом женщина предложила поцеловаться и у Хамидова, как он говорит, "пошло возбуждение".

– Они вместе употребляли спиртные напитки. Потом, исходя из его слов, у них был добровольный половой контакт. Но… Все-равно он ее задушил.

Хамидов залез на манекен и привычным жестом показал свой удушающий. После того, как он задушил свою жертву, он ее изнасиловал. Следователь снова спрашивает его, понимал ли он, что женщина была мертвая, и он снова отвечает да. На этот раз с трупом он не спал. Когда потемнело окончательно, Хамидов встал, поправил тело, выпрямив руки вдоль, и ушел.

По окончанию следственного эксперимента у присутствующих, согласно процедуре, спросили, есть ли жалобы или претензии. Все по очереди в объектив камеры говорят "Нет". Потом кадр фиксируется на Хамидове и ему задают тот же вопрос.

– Нет, жалоб нет. Извините. Так получилось.

Экспертиза и приговор

Следователи доказали одиннадцать убийств, которые совершил Тавакал Хамидов. Помимо женщин, отца и сыновей, гражданина Латвии, мужчины из Харькова были еще жертвы. Единственным выжившим оказался старик, которого Хамидов ударил по голове, но убийцу спугнули. Дедушка выжил, но без последствий для здоровья, к сожалению, не обошлось.

Всего Хамидов признался в семнадцати эпизодах, учитывая убийство в Москве. Но не все убийства нашли свое подтверждение, говорит следствие. В некоторых случаях нет ни тела, ни заявления о без вести пропавшем. Поэтому убийцу судили за то, что смогли найти и доказать. Но сначала была психиатрическая экспертиза.

Во всех своих действиях Хамидов винит не себя, а голоса. Тот самый "мирсмотрящий" якобы заставлял Тавакала возвращаться к женщине в цветочный киоск, убивать в Бабьем Яру и на пустыре на Оболони, душить мужчин, которые предложили ему ночлег, забивать камнем.

Мужчина искренне верил – если он, как это называют, "упадет на дурака", ему светит психиатрическая больница. И в этом случае очевидно, что Хамидов – явно психически нездоровый человек. Но между шизофренией, на которой настаивал убийца, и маниакальным желанием причинять вред есть большая разница. И она лежит в плоскости осознания того, что ты делаешь.

"У меня возникли сомнения в его психологическом состоянии, в связи с чем я назначил указанную экспертизу. Как оказалось, наш обвиняемый абсолютно вменяемый. То есть он сознавал все свои действия, он ими руководил, он сознавал последствия. Он понимал, что он совершает".

На самом деле Хамидов просчитался еще на этапе легенды с "мирсмотрящим". Богдан Злотенко, подняв его старое дело, нашел протокол допроса Хамидова, когда тот угнал автомобиль. Тогда он тоже рассказывал про голоса, но женские. При этом на допросах об убийствах настаивал, что всегда слышал один голос – мужской.

Шизофреники, страдающие от слуховых галлюцинаций, чаще всего слышат одни и те же самые голоса. Они стабильные, разве что могут добавляться новые "персонажи", но старые не уходят. Поэтому психиатрическая экспертиза признала Хамидова вменяемым и добавила, что он симулирует.

Судебный процесс проходил довольно быстро. Тавакал ни с чем не спорил и покорно выслушал судей и их вердикт – пожизненное заключение. Собеседники, знакомые с тем, как проходил суд, рассказывают, что Хамидов не раскаялся. Об этом он сам сказал государственному адвокату.

Следователь, который провел с ним несколько месяцев в плотном контакте, тоже говорит, что он не кается. Тавакал Хамидов – вежливый, спокойный и приветливый серийный убийца.

– Мук совести вы там не видите?

– Нет.

– А это удивительно.

– Для нас да, учитывая количество. Для него – нет.