Дурова передали в суд. Ему должны предъявить обвинения, - Le Figaro

Как напоминает издание, Дурова обвиняют в том, что он не принимал никаких мер по распространению преступного контента в Telegram.

"Полиция сняла арест с руководителя Telegram Павла Дурова, арестованного за двенадцать преступлений, связанных с организованной преступностью, в середине дня в среду (28 августа, - ред.)", - пишет Le Figaro.

Обвинения против генерального директора Telegram включают:

отказ предоставить информацию, необходимую для перехвата, разрешенного законом;

соучастие в правонарушениях и преступлениях, организованных на платформе. Речь идет о торговле наркотиками, детской порнографии, мошенничестве и организованном отмывании денег;

предоставление криптографических услуг для обеспечения конфиденциальности без надлежащего декларирования.

Задержание Дурова

24 августа вечером в аэропорту под Парижем задержали Павла Дурова, основателя Telegram. Его подозревают в серьезных правонарушениях, которые касаются отмывания денег, терроризма и мошенничества.

Telegram отрицает эти обвинения, подчеркивая, что компания соблюдает все требования европейского законодательства и что Дуров не виноват.

Больше деталей о задержании можно найти в статье РБК-Украина.