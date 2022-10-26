"Духовные реликвии". Оккупанты вывезли из Херсона останки Потемкина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Мне задают вопросы, почему вывезены из Херсона духовные реликвии и памятники… Мы перевезли на левый берег те останки светлейшего князя, которые были в Екатерининском храме. Мы перевезли на левый берег и самого Потемкина… Это те святыни, которые, я считаю, нужно сохранить", - заявил гауляйтер Владимир Сальдо.

Кто такой князь Потемкин

Григорий Потемкин был российским государственным деятелем XVIII века, создатель Черноморского военного флота. Кроме того, считается основателем ряда городов на территории Украины. В частности, таких как Херсон, Николаев, Днепр (тогда Екатеринослав) и Севастополь.

Был одним из самых влиятельных людей в Российской империи, фаворитом Екатерины II. Руководил захватом и первоначальным устройством Крыма. Более двухсот лет его останки хранились в Екатерининском соборе в Херсоне.