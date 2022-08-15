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Дует сестер Алексіївих тріумфував на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Фото: Марина та Владислава Алексіїви стали чемпіонками Європи (twitter.com/LENaquatics)
Автор: Антон Федорців

Чергове "золото" на чемпіонаті Європи з водних видів спорту Україні принесли Марина та Владислава Алексіїви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Сестри-українки стали найкращими в технічній програмі дуетів. Ця перемога стала вже сьомою для збірної України на європейській першості в Римі.

Марина та Владислава Алексіїви набрали 92,8538 бали. Вони випередили суперниць із Австрії (91,9852 бал) та Італії (90,3577). Раніше українки перемогли в довільній програмі.

Окрім того, сестри Алексіїви здобули золоті нагороди в командних змаганнях – у технічній програмі та в комбінації. Ще дві медалі на чемпіонаті Європи здобула Марта Фєдіна. Вона тріумфувала в довільній програмі та технічному соло.

Чемпіонат Європи з водних водів спорту-2022, артистичне плавання, технічний дует:

  1. Україна – 92,8538 бали
  2. Австрія – 91,9852
  3. Італія – 90,3577

До слова, українки Калініна та Костюк виграли кваліфікацію тенісного турніру в американському Цинциннаті.

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