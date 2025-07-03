Дуда подписал противоречивый закон о Волынской трагедии

Волынская трагедия

Напомним, что Волынская трагедия - это обоюдные этнические чистки польского и украинского населения в 1943-1944 годах. Их осуществляли Украинская повстанческая армия и польская Армия краевая.

Польская сторона в контактах с Украиной неоднократно призывала начать эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Еще в начале апреля этого года Украина разрешила провести эксгумацию жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области. Кроме того, известно, что эксгумацию начали также и в Тернопольской области.

Более подробно о том, почему Польша так заинтересована в этом вопросе, - в материале РБК-Украина.

Заметим, что еще в прошлом месяце Сейм Польши утвердил 11 июля "Национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Республики Польша".

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что данное решение противоречит добрососедским отношениям между Киевом и Варшавой.

Заметим, что историк Александр Зинченко в комментарии РБК-Украина объяснил, почему в Польше установили День памяти жертв Волынской трагедии.

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