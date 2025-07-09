Дуда в последнем выступлении неожиданно "наехал" на Украину и союзников

Президент Польши Анджей Дуда в своем последнем интервью на посту неожиданно обрушился с критикой на Украину - Киев, мол, не ценит польскую помощь. Досталось от Дуды и союзникам Украины и Польши по НАТО - по мнению польского президента, они Варшаву не уважают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дуды для ряда польских изданий, часть из которого опубликовало Polsat News .

Дуда заявил, что Польша, мол, учитывая тяжелую ситуацию в Украине могла в некоторых вопросах показать, что "нас нельзя обходить или игнорировать". Однако этого не произошло - Варшава не пошла на такие шаги.

Также Дуда раскритиковал Украину и союзников за то, что они воспринимают разрешение Польши транспортировать военную помощь через аэропорт в Жешуве и через польскую территорию в целом.

"Например, я считаю, что как украинцы, так и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, будто это их. Но это не их. Это наше", - заявил он.

Польский президент добавил, что Украина и страны Европы должны смириться с этим фактом. Или, если им что-то не нравится, тогда "закрываем и до свидания", - имея в виду, что Польша закроет возможность транспортировать помощь Украине.

"Да, делаем ремонт. Закрываем аэропорт в Жешуве, а вы доставляйте в Украину морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте на парашютах. Придумывайте. Придумывайте, если считаете, что мы вам не нужны", - сказал он.

"Обидки", которые дорого обошлись Украине

Дуда, как оказалось, обижен тем, что Польшу не пригласили "в очень важные международные органы, где решался вопрос о поставках помощи через нашу территорию". Он не пояснил, о чем именно идет речь, но заявил, что на тот момент "это был скандал".

Президент Польши признался, что именно из-за этого он, как оказалось, заблокировал выводы саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году. При этом оскорбление поляка привело к проблемам именно для Украины, хотя сам Дуда признал - обсуждать вопрос "международных органов" с Украиной нет смысла.

"Об этом нет смысла говорить с Украиной, только с нашими союзниками. Надо иметь смелость поговорить с немцами, американцами", - резюмировал он.