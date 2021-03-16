Дубінського виключили з "Слуги народу", а Ляшко захворів на COVID після першої дози вакцини: новини за 15 березня

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів на COVID після першої дози вакцини Covishield, народного депутата Олександра Дубінського виключили з партії "Слуга народу", залізничні квитки знову подорожчають. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 15 березня, - в матеріалі РБК-Україна

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Дубінського виключили з партії "Слуга народу"

Народного депутата Олександра Дубінського виключили з партії "Слуга народу". Причиною цього стало порушення статуту та непокору керівним органам партії.

Наголошується, що Дубінський 14 березня за власною ініціативою провів "якийсь захід", де прийняли рішення про переобрання голови та членів політичної ради Київської обласної організації.

НАБУ оголосило нові підозри колишньому керівництву ПриватБанку

Національне антикорупційне бюро України оголосило нову підозру екс-голові правління "ПриватБанку" Олександру Дубілету. Колишнього топ-менеджера підозрюють в причетності до розтрати 8,2 млрд гривень.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генпрокурора. За словами джерела, підозри в цій справі також оголошено екс-заступниці голови правління Людмилі Шмальченко та колишній начальниці департаменту міжбанківських операцій з прізвищем Конопкіна.

Позбавлення прав за п'яне водіння: при новому порушенні строки будуть додаватися

З набранням чинності нового закону, який посилює покарання за п'яне водіння, вводиться новий підхід до позбавлення водійських прав. Тепер терміни не будуть замінюватися, а додаватися.

"Термін позбавлення водійських прав буде додаватися, тобто не заміщатися новим терміном. Якщо людину позбавили прав терміном на один рік, то в разі другого порушення 1 рік замінювався 3 роками. Тепер терміни будуть плюсуватися, тобто 1+3", - зазначив Білошицький.

Залізничні квитки подорожчають з 1 квітня: як зміниться вартість

Квитки на потяги в Україні знову подорожчають. Міністерство інфраструктури підготувало проект наказу про затвердження змін до тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні. До кінця 2021 року тарифи зростуть на 22%.

Згідно з проектом, до визначеної у попередньому періоді вартості проїзду пасажирів у загальних, плацкартних, купейних вагонах із 4-місними купе та м'яких вагонах із 2-місними купе (СВ) поїздів внутрішнього сполучення щомісячно, починаючи з 1 квітня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, застосовується коефіцієнт індексації 1,02.

Греммі 2021: хто і за що отримав найпрестижнішу музичну премію

Греммі 2021 - головна подія у світі музики цього року. В ніч з 14 на 15 березня в США завершилася 63-я церемонія нагородження найкращих представників індустрії.

Дивіться список усіх лауреатів в головних номінаціях Греммі 2021.

Тепло скасовується: в Україну йде похолодання

Погода в Україні найближчий тиждень буде прохолодною. При цьому холод в більшості областей почнеться з середини тижня. Якщо в Києві ще у вівторок буде +10 вдень, то вже в середу термометра опуститься до +3.

Про похолодання в країні розповіли синоптики Наталка Діденко і Укргідрометцентр.