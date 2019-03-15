Дубіль: 12 млн дол. заплатили пацієнти з нирковою недостатністю за "найкращу антикорупційну реформу" МОЗу

Дубіль впевнений, що скоро буде закладено фундамент нової української медицини

За полтора года, на которые минимум задержали закупки международные организации, каждый из пациентов с почечной недостаточностью за продолжение своей жизни вынужден был заплатить более 15 тыс. долл. Об этом в своем блоге написал народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль.

Он убеждает: именно во столько обходятся "успехи" и "экономия" от передачи Минздравом закупок лекарств международным организациям для каждой семьи, в которой есть человек с этим заболеванием.

"Более 2 года после выделения государством средств теперь ждут пациенты с почечной недостаточностью на бесплатный диализ. Минздрав решил, что может позволить себе при критической нехватке бюджетного финансирования выделить значительные средства на закупку и заморозить их на 2 года. Ведь только 1 марта 1919 Минздрав издал приказ № 493 о распределении между областями расходных материалов на сумму полтора миллиона гривен для проведения перитонеального диализа по централизованными бюджетными закупками по программе "Закупка медикаментов и медицинских изделий для детского диализа". А поставила их «международная организация» Crown Agents за счет бюджетных закупок, обратите внимание, 2017 года", - пишет Валерий Дубиль и предлагает посчитать, во сколько обошлась эта "антикоррупционная реформа" и внедрение «эффективной системы закупок», а простыми словами - задержка поставок для карманов пациентов.

Так, всего на закупку расходных материалов для проведения перитонеального диализа государство выделяет чуть больше 175 млн грн. В бюджете 2019 на закупку расходных материалов для лечения больных метол перитониального диализа для взрослых выделили 143,8 млн грн, а на закупку расходных материалов для детского диализа - еще 32,7 млн. За последние несколько лет сумма практически не менялась.

Этих средств не хватает на покрытие потребности в лечении даже 40% пациентов. Запасов расходных материалов нет, поэтому будут ли люди лечиться непрерывно - напрямую зависит от ритмичности поставок необходимых расходных материалов:

"Для пациентов с почечной недостаточностью прекращение или прерывание режима проведения процедуры диализа означает только одно - смерть. И таких пациентов в Украине не 10 или 20, а более 810 человек", - утверждает Валерий Дубиль.

Как пишет народный избранник, пока международные посредники неспешно проводят торги и несколько лет «крутят» расходами украинского бюджета, поставщики этих расходных материалов зарабатывают немалые суммы:

«По протоколу лечения процедуру перитонеального диализа пациент должен получать 2-5 раз в день. В среднем - 4 раза. На каждую процедуру используется один мешок с диализным раствором. Его стоимость минимум 6-7 долл. США, а в розницу доходит и до 10-11 долл.

Даже если взять минимальную цену, то продолжение жизни пациента на один день обходится его семье минимум в 28 долл. или 840 долл. в месяц. И альтернативы этому нет. Или плати или умри», - возмущается он.

Валерий Дубиль посчитал: за те полтора года, на которые минимум задержали закупки международные организации, каждый из пациентов за продолжение своей жизни вынужден был заплатить более 15 тыс. долл. Он называет это реальной финансовой катастрофой для каждой из этих семей.

«Такая почти двухлетняя задержка с поставками расходных материалов для диализа за счет госбюджета через международные организации обеспечила дополнительный рынок фармдельцам минимум в 12 млн долл! И это только один из примеров реальных результатов работы МОЗа и последствий его «медицинской реформы». А таких примеров десятки или сотни».

Представитель «Батькивщины» говорит, что не стоит терять надежды. Ведь вместе с Национальной платформой здравоохранения он уже разрабатывает действенный и выполнимый план строительства новой Национальной политики здравоохранения:

«Ресурсом для нее станет государственное медицинское страхование. Времени осталось мало.Уверен, уже очень скоро мы разберем наследство непутевых реформаторов и заложим фундамент новой украинской медицины, чтобы каждый пациент чувствовал себя нужным и защищенным государством», - резюмировал народный избранник.