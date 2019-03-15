Дубіль: 12 млн дол. заплатили пацієнти з нирковою недостатністю за "найкращу антикорупційну реформу" МОЗу

Фото: Валерій Дубіль (facebook.com/dubil.valerii)

Дубіль впевнений, що скоро буде закладено фундамент нової української медицини

За півтора року, на які мінімум затримали закупівлі міжнародні організації, кожен з пацієнтів з нирковою недостатністю за продовження свого життя змушений був заплатити понад 15 тис. дол. Про це у своєму блозі пише народний депутат з фракції «Батьківщина» Валерій Дубіль.

Він переконує: саме у стільки обходяться «успіхи» і «економія» від передачі МОЗом закупівель ліків міжнародним організаціям для кожної родини, в якій є людина з цим захворюванням.

"Понад 2 роки після виділення державою коштів тепер чекають пацієнти з нирковою недостатністю на безкоштовний діаліз. МОЗ вирішив, що може дозволити собі при критичній нестачі бюджетного фінансування виділити значні кошти на закупівлю і заморозити їх на 2 роки. Адже тільки 1 березня 1919 року МОЗ видав наказ № 493 про розподіл між областями витратних матеріалів на суму півтора мільйона гривень для проведення перитоніального діалізу за централізованими бюджетними закупівлями за програмою «Закупівля медикаментів та медичних виробів для дитячого діалізу». А поставила їх «міжнародна організація» Crown Agents за рахунок бюджетних закупівель, зверніть увагу, аж 2017 року!», - пише Валерій Дубіль і пропонує порахувати, у скільки обійшлася ця «антикорупційна реформа» і впровадження «ефективної системи закупівель», а простими словами – затримка поставок для кишень пацієнтів.

Так, усього на закупівлю витратних матеріалів для проведення перитоніального діалізу держава виділяє трохи більше 175 млн грн. У бюджеті 2019 року на закупівлю витратних матеріалів для лікування хворих метолом перитоніального діалізу для дорослих виділили 143,8 млн грн, а на закупівлю витратних матеріалів для дитячого діалізу - ще 32,7 млн. За останні кілька років сума практично не змінювалася.

Цих коштів не вистачає на покриття потреби в лікуванні навіть 40% пацієнтів. Запасів витратних матеріалів немає, тому чи будуть люди лікуватися безперервно прямо залежить від ритмічності поставок необхідних витратних матеріалів:

«Для пацієнтів з нирковою недостатністю припинення або переривання режиму проведення процедури діалізу означає тільки одне - смерть. І таких пацієнтів в Україні не 10 або 20, а понад 810 осіб», - переконує Валерій Дубіль.

Як пише народний обранець, поки міжнародні посередники неспішно проводять торги і кілька років «крутять» видатками українського бюджету, постачальники цих витратних матеріалів заробляють чималі суми:

«За протоколом лікування процедуру перитоніального діалізу пацієнт повинен отримувати 2-5 разів на день. У середньому - 4 рази. На кожну процедуру використовується один мішок з діалізним розчином. Його вартість мінімум 6-7 дол. США, а в роздріб доходить і до 10-11 дол.

Навіть якщо взяти і мінімальну ціну, то продовження життя пацієнта на один день коштує його родині мінімум 28 дол. або 840 дол. на місяць. І альтернативи цьому немає. Або плати або помри», - обурюється він.

Валерій Дубіль порахував: за ті півтора року, на які мінімум затримали закупівлі міжнародні організації, кожен з пацієнтів за продовження свого життя змушений був заплатити понад 15 тис. дол. Він називає це реальною фінансовою катастрофою для кожної з цих родин.

«Така майже дворічна затримка з поставками витратних матеріалів для діалізу за рахунок держбюджету через міжнародні організації забезпечила додатковий ринок фармділкам мінімум у 12 млн дол! І це тільки один з прикладів реальних результатів роботи МОЗу і наслідків його «медичної реформи». А таких прикладів десятки або сотні».

Представник «Батьківщини» говорить, що не варто втрачати надії. Адже разом із Національною платформою охорони здоров’я він вже розробляє дієвий і здійсненний план будівництва нової національної політики охорони здоров’я:

«Ресурсом для неї стане державне медичне страхування. Часу залишилось мало. Впевнений, вже дуже скоро ми розберемо спадщину недолугих реформаторів і закладемо фундамент нової української медицини, щоб кожен пацієнт відчував себе потрібним і захищеним державою», - резюмував народний обранець.