Дубай-2023: Киченок в паре с Остапенко выбил дуэт россиянки и китаянки в четвертьфинале

На пути в 1/2 финала престижного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах дуэт украинки Людмилы Киченок и латвийки Елены Остапенко одолел пару Веры Звонаревой и Чжаосюань Ян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Dubai Tennis Championships, 1/4 финала, парный разряд

Ян/Звонарева – Л. Киченок/Остапенко – 1:2 (7:6, 2:6, 8:10)

Первый сет соперницы провели фактически на равных. Главный акцент оба дуэта сделали на собственных подачах. Хотя Киченок с Остапенко сумели оформить брейк в третьем гейме, китайско-российская пара сразу же ответила обратным. Дело дошло до тай-брейка, где сильнее были Ян и Звонарева (7:3).

Зато во второй партии дуэт украинской и латвийской теннисистки полностью доминировал. С двумя брейками они обеспечили серьезный гандикап (5:1) и даже обмен брейками не остановил победное шествие Киченок и напарницы. На второй сет представительницы Украины и Латвии потратили всего 38 минут.

Настоящие качели пошли в решающей, укороченной партии. Ян и Звонарева вели 6:3, но Киченок с Остапенко нашли внутренние резервы и счет сравняли. А потом дожали оппонентов второй раз в течение недели. Ранее китайско-российский дуэт уступил и на Qatar Open.

В следующем раунде украинку с латышкой будет ждать "двойная" встреча с представительницами РФ. Соперницами Киченок и Остапенко станут Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Матч запланирован на 24 февраля.