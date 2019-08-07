В результаті ДТП на Закарпатті постраждали двоє дітей

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) неподалік села Абранка в Закарпатській області загинув чоловік, а двоє дітей та жінка дістали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За інформацією правоохорнців, аварія сталась 6 серпня близько 12:00 неподалік села Абранка.

"Близько 12:00 неподалік села Абранка трапилося зіткнення між автомобілем Opel під керуванням 44-річного мешканця Коломиї, Івано-Франківської області та вантажівкою, яка рухалася у зворотньому напрямку", - йдеться у повідомленні.

У результаті аварії, водія легковика госпіталізували до реанімаційного відділення Воловецької лікарні, де він згодом помер. У авто з чоловіком перебували також його 41-річна дружина та двоє дітей віком 4 і 7 років. Їх госпіталізовано до лікарні, загрози їх життю немає.

За фактом ДТП було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, у Чернівецькій області сталась аварія із мікроавтобусом - машина з'їхала на узбіччя та перекинулась. Травми отримала 8-річна дівчинка.

Як повідомляло РБК-Україна, у Миколаївській області у результаті дорожньо-транспортної пригоди 4 серпня загинула одна людина, ще двоє постраждали.