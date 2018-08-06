ДТП на Закарпатті: у лікарні помер ще один постраждалий

Всього в результаті аварії на трасі Київ-Чоп загинули дві людини

У Закарпатській області в Мукачівській центральній районній лікарні помер водій VW Tiguan, який потрапив у масштабну аварію, яка сталася 4 серпня на трасі Київ-Чоп. Про це повідомило місцеве видання Mukachevo.net.

Чоловік помер сьогодні, 6 серпня близько 14:15 години. У ДТП водій отримав черепно-мозкову травму, перелом стегна, пошкодження стегнової артерії, торакальної травму, травму живота.

Раніше у лікарні повідомили, що всього в результаті аварії під Мукачевом медики госпіталізували чотирьох потерпілих. Усіх одразу ж прооперували. Зараз життя двох нічого не загрожує.

Нагадаємо, вчора в лікарні померла дівчина, яка постраждала в аварії 4 серпня.

Як відомо, 4 серпня 2018 року, у зв'язку з масштабною аварією, яка сталася на Закарпатті, трасу Київ-Чоп перекривали на кілька годин. Внаслідок аварії на Закарпатті постраждали чотири людини, вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Потерпілі є жителями Чернівецької, Львівської та Одеської областей.

Попередньо встановлено, що Volkswagen Tiguan виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення спочатку з Mercedes, а потім з Volkswagen Transporter.