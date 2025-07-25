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В ДТП погиб народный депутат Ярослав Рущишин: что известно

Пятница 25 июля 2025 01:22
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В ДТП погиб народный депутат Ярослав Рущишин: что известно Фото: народный депутат фракции "Голос" Ярослав Рущишин (https://www.facebook.com/rushchyshyn.yaroslav)
Автор: Валерий Савицкий

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб народный депутат Украины Ярослав Рущишин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Твоє Місто", агентство "Гал-инфо" и страницу Украинского католического университета в Facebook.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 июля в 21:45 на автодороге вблизи села Бабухов Ивано-Франковской области.

По информации источников "Гал-инфо", водитель мотоцикла Harley-Davidson Рущишин, не справился с управлением и совершил столкновение с трактором, который ехал в попутном направлении.

Что известно о нардепе

Ярослав Рущишин - общественный деятель, меценат, предприниматель. Соучредитель художественного объединения "Дзиґа". Основатель сети швейных фабрик АО "Троттола".

Также Рущишин почетный сенатор Украинского католического университета (УКУ) и соучредитель Львовской бизнес-школы LvBS.

Будучи студентом, создал и возглавил Студенческое братство Львовского торгово-экономического института. Организовывал проукраинские забастовки, демонстрации, фестивали.

Один из организаторов Революции на Граните и Студенческой голодовки на Майдане Независимости в 1990 году.

После "Оранжевой революции", Ярослав стал членом партии "Наша Украина" и в ее составе был избран депутатом Львовского областного совета.

В июле 2019 года был избран народным депутатом Украины по мажоритарному округу во Львове, фракция "Голос".

Напомним, 22 июля в ДТП погиб первый заместитель командира подразделения Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" Максим Кабзан.

Президент Владимир Зеленский назвал его гибель "тяжелой потерей".

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