В ДТП погиб народный депутат Ярослав Рущишин: что известно
В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб народный депутат Украины Ярослав Рущишин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Твоє Місто", агентство "Гал-инфо" и страницу Украинского католического университета в Facebook.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 июля в 21:45 на автодороге вблизи села Бабухов Ивано-Франковской области.
По информации источников "Гал-инфо", водитель мотоцикла Harley-Davidson Рущишин, не справился с управлением и совершил столкновение с трактором, который ехал в попутном направлении.
Что известно о нардепе
Ярослав Рущишин - общественный деятель, меценат, предприниматель. Соучредитель художественного объединения "Дзиґа". Основатель сети швейных фабрик АО "Троттола".
Также Рущишин почетный сенатор Украинского католического университета (УКУ) и соучредитель Львовской бизнес-школы LvBS.
Будучи студентом, создал и возглавил Студенческое братство Львовского торгово-экономического института. Организовывал проукраинские забастовки, демонстрации, фестивали.
Один из организаторов Революции на Граните и Студенческой голодовки на Майдане Независимости в 1990 году.
После "Оранжевой революции", Ярослав стал членом партии "Наша Украина" и в ее составе был избран депутатом Львовского областного совета.
В июле 2019 года был избран народным депутатом Украины по мажоритарному округу во Львове, фракция "Голос".
Напомним, 22 июля в ДТП погиб первый заместитель командира подразделения Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" Максим Кабзан.
Президент Владимир Зеленский назвал его гибель "тяжелой потерей".
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