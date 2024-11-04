В ДТП погиб депутат Киевского горсовета Сергей Мамоян

По информации правоохранителей, ДТП произошло вчера, 3 ноября, в 19:00 в Старокозацкой ОТГ.

Полицейские предварительно установили, что 40-летний житель Киевской области, управляя внедорожником Toyota, на кольцевом участке дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где произошло опрокидывание и возгорание автомобиля.

Источники РБК-Украина рассказали, что речь идет о депутате Киевского городского совета Сергее Мамояне.

В результате ДТП он и 52-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще два пассажира, которые были на задних сиденьях, травмировались и были госпитализированы.

В частности, 51-летней женщине диагностировали ушибы позвоночника и верхней конечности, а 55-летнему мужчине - переломы ключицы и ребра.

Как отметил начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павел Бобчинский, следователи приступили к производству по ч. 3 ст. 286 УКУ.

Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек.

В рамках производства назначен ряд судебных экспертиз. Следствие продолжается.