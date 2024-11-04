В ДТП погиб депутат Киевского горсовета Сергей Мамоян
Депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян попал в ДТП в Одесской области. В результате аварии он погиб на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на собственные источники и пресс-службу ГУ Нацполиции в Одесской области.
По информации правоохранителей, ДТП произошло вчера, 3 ноября, в 19:00 в Старокозацкой ОТГ.
Полицейские предварительно установили, что 40-летний житель Киевской области, управляя внедорожником Toyota, на кольцевом участке дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где произошло опрокидывание и возгорание автомобиля.
Источники РБК-Украина рассказали, что речь идет о депутате Киевского городского совета Сергее Мамояне.
В результате ДТП он и 52-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сидении автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще два пассажира, которые были на задних сиденьях, травмировались и были госпитализированы.
В частности, 51-летней женщине диагностировали ушибы позвоночника и верхней конечности, а 55-летнему мужчине - переломы ключицы и ребра.
Как отметил начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павел Бобчинский, следователи приступили к производству по ч. 3 ст. 286 УКУ.
Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек.
В рамках производства назначен ряд судебных экспертиз. Следствие продолжается.
Что известно о Сергее Мамояне
Сергей Мамоян родился 1 апреля 1984 года в поселке Каракерт (Армения). Гражданин Украины. Женат, отец троих детей.
В 2002 году окончил общеобразовательную среднюю школу №316 в г. Киев. С 2010 по 2015 год учился и окончил ПАО "Высшее учебное заведение Киевский Славистический университет" (специальность "Международные отношения", степень бакалавра).
С 2007 по 2018 год работал на руководящих должностях в ООО "МАЛДС групп" (с 2013 года - соучредитель данного ООО).
С 3 августа 2015 года - глава общественной организации "Всеукраинская Общественная Организация "Построим будущее". С 2015 года является членом местной организации политической партии "Партия простых людей Сергея Каплина".
В октябре 2015 был избран депутатом Полтавского областного совета 7-го созыва от "Партии простых людей Сергея Каплина". Глава депутатской комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и использования недр.
Был избран депутатом Киевского городского совета 9-го созыва по списку ОПЗЖ 25 октября 2020 года. Заместитель главы постоянной комиссии Киевского городского совета по транспорту, связи и рекламе.
По данным исследования движения "Честно" на апрель 2021 года, Сергей Мамоян стал рекордсменом среди нерешительных депутатов. В почти 47% вопросов, вынесенных к рассмотрению, он игнорировал. То есть, по сути, не имел позиции "за", "против" или "воздержался".
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