ДТП біля КПВВ "Мар’їнки": кількість загиблих збільшилась

Число загиблих в результаті ДТП на під'їзді до КПВВ "Маріїнка" зросло до шести осіб

Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на подъезде к контрольному пункту пропуска "Марьинка" возросло до шести человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что между Марьинкой и Курахово во вторник утром, 5 февраля, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, один из которых загорелся. На месте погибли пять человек, еще три человека пострадали

Пострадавших госпитализировали в Кураховскую городскую больницу, где один из них умер.

Напомним, ДТП с участием автомобилей Lanos и Chevrolet произошло примерно в 11:00. В результате аварии все четверо пассажиров Lanos погибли (машина с газобаллонным оборудованием загорелась после столкновения).

В Chevrolet выжил водитель и трое пассажиров, одна женщина погибла. Двух пострадавших в тяжелом состоянии уже доставили в больницу Курахово, водителя и еще одного пассажира тоже доставят в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стала плохая видимость на дороге из-за тумана.