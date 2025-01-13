ДТП теперь можно урегулировать без полиции: Кабмин определил условия

Постановление позволяет не информировать полицию в случае наступления контактного дорожно-транспортного происшествия с участием только двух транспортных средств. Это возможно при условии причинения вреда имуществу исключительно в виде повреждения (уничтожения) транспортного средства, непричинения вреда жизни и здоровью физических лиц.

Такие водители имеют право без привлечения Национальной полиции совместно составить для предоставления страховщику сообщение о дорожно-транспортном происшествии в бумажной или электронной форме.

"После составления такого сообщения водители транспортных средств имеют право покинуть место дорожно-транспортного происшествия и освобождаются от обязанности информирования соответствующих подразделений Национальной полиции о наступлении дорожно-транспортного происшествия", - говорится в постановлении.

Действующая редакция Правил дорожного движения позволяла участникам ДТП не вызывать полицию, а явиться на ближайший пост или в орган Национальной полиции для оформления соответствующих материалов, предварительно составив схему происшествия и поставив подписи.

Согласно постановлению, водитель обязан иметь при себе действующий страховой полис (договор) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (на электронном или бумажном носителе), сведения о котором подтверждаются информацией, содержащейся в Единой централизованной базе данных, или страховой сертификат "Зеленая карта" (на электронном или бумажном носителе), выданный иностранным страховщиком.

Новый закон об автоцивилке

Напомним, новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто вступил в силу с 1 января 2025 года.

Новый предусматривает постепенное повышение максимальных размеров страхового возмещения с января 2025 года:

- за вред жизни и здоровью - с 320 тысяч гривен до 500 тысяч гривен;

- за ущерб имуществу - со 160 тысяч гривен до 250 тысяч гривен;

Как отметили в НБУ, стоимость полисов с начала года вырастет на 25-30%.