ДТП на Пасху: в Киевской области случилось 11 аварий за сутки

За сутки в Киевской области случились 11 аварий на дороге, причем одна с тремя пострадавшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram .

Он призвал водителей быть внимательными и осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

"11 ДТП случились в эти сутки в Киевской области", - рассказал он.

Как сообщалось, 15 апреля вечером на трассе Житомир-Черновцы в Черновицкой области столкнулись автомобили. Правоохранители перекрыли движение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно на автодороге Одесса-Рени со стороны пункта пропуска "Удобное" временно было остановлено движение. Все из-за аварии с участием автобуса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.