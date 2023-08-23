RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ДТП с грузовиком в Винницкой области: количество жертв возросло до 12

Фото: из-за ДТП в Винницкой области погибли 12 человек (vn.npu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за дорожно-транспортного происшествия в селе Бродецкое Винницкой области, которое произошло вечером 22 августа, погибли 12 человек, из них шестеро - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

По предварительным данным, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

 

Правоохранители задержали 42-летнего водителя грузовика, его поместили в изолятор временного содержания.

Следователи назначили ряд экспертиз по установлению причин и обстоятельств аварии.

По факту ДТП открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что вчера сообщалось, что из-за аварии в Винницкой области погибли девять человек.

Недавние ДТП в Украине

Напомним, недавно стало известно, что в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

А в конце мая судья у блокпоста в Киеве сбил насмерть 23-летнего бойца Нацгвардии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая областьДТП