ДТП с грузовиком в Винницкой области: количество жертв возросло до 12

По предварительным данным, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Правоохранители задержали 42-летнего водителя грузовика, его поместили в изолятор временного содержания.

Следователи назначили ряд экспертиз по установлению причин и обстоятельств аварии.

По факту ДТП открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что вчера сообщалось, что из-за аварии в Винницкой области погибли девять человек.

Недавние ДТП в Украине

Напомним, недавно стало известно, что в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

А в конце мая судья у блокпоста в Киеве сбил насмерть 23-летнего бойца Нацгвардии.

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