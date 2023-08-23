ДТП с грузовиком в Винницкой области: количество жертв возросло до 12

Из-за дорожно-транспортного происшествия в селе Бродецкое Винницкой области, которое произошло вечером 22 августа, погибли 12 человек, из них шестеро - дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.
По предварительным данным, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет.
Правоохранители задержали 42-летнего водителя грузовика, его поместили в изолятор временного содержания.
Следователи назначили ряд экспертиз по установлению причин и обстоятельств аварии.
По факту ДТП открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Отметим, что вчера сообщалось, что из-за аварии в Винницкой области погибли девять человек.
Напомним, недавно стало известно, что в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.
А в конце мая судья у блокпоста в Киеве сбил насмерть 23-летнего бойца Нацгвардии.
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