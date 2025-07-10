В ДТП с грузовиком в Тернопольской области погибли четыре человека

Другие ДТП

Напомним, 7 июля, сотрудник правоохранительных органов в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию в Житомире. Он не справился с управлением и врезался в бетонную опору.

Кроме того, он перевозил двух несовершеннолетних девушек - 16 и 17 лет, и 25-летнего мужчину. В результате ДТП 16-летняя девушка погибла на месте, а другие пострадавшие с многочисленными травмам были госпитализированы в больницу.

Известно, что сотрудника правоохранительных органов задержали работники ГБР и сообщили о подозрении.

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