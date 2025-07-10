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В ДТП с грузовиком в Тернопольской области погибли четыре человека

Четверг 10 июля 2025 04:54
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В ДТП с грузовиком в Тернопольской области погибли четыре человека Фото: последствия ДТП в Тернопольской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В среду, 9 июля, в Тернопольской области произошло смертельное ДТП легкового авто и грузовика. В результате аварии погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"9 июля в 16:13 на автодороге Р-43 Тернополь-Збараж-Лановцы, возле села Синява Збаражской общины, произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей", - пишут в ГСЧС.

Как уточнили чрезвычайники, в результате столкновения погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковушки. Личности погибших устанавливаются.

"На место происшествия прибыли дежурный караул 4-й пожарно-спасательной части и спасатели аварийно-спасательного отряда ГСЧС Тернопольщины", - говорится в сообщении.

В частности, спасатели деблокировали тело одного погибшего из искореженного авто и стабилизировали грузовик, чтобы избежать дальнейших угроз. Теперь обстоятельства ДТП расследует полиция.

Фото: спасатели на месте происшествия (t.me/dsns_telegram)

Другие ДТП

Напомним, 7 июля, сотрудник правоохранительных органов в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию в Житомире. Он не справился с управлением и врезался в бетонную опору.

Кроме того, он перевозил двух несовершеннолетних девушек - 16 и 17 лет, и 25-летнего мужчину. В результате ДТП 16-летняя девушка погибла на месте, а другие пострадавшие с многочисленными травмам были госпитализированы в больницу.

Известно, что сотрудника правоохранительных органов задержали работники ГБР и сообщили о подозрении.

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ДТП Тернопольская область
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