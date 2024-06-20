ДТП с украинцами в Польше: в МИД уточнили количество пострадавших

"По информации Комендатуры полиции г. Красностав, по состоянию на 11:00 утра известно о 8 пострадавших лиц (среди них 1 несовершеннолетняя), которые проходят медицинское обследование", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предварительно отсутствует угроза их жизни и здоровью. Планируется, что 5 человек будут выписаны до конца дня.

Обстоятельства аварии

20 июня около 7:00 автобус "Киев - Варшава" с 47 гражданами Украины съехал в кювет в с. Закренце в Польше. По предварительной информации полиции, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус столкнулся с барьером.

Генеральное консульство Украины в Люблине выясняет обстоятельства аварии и оказывает консульскую помощь пострадавшим гражданам Украины.