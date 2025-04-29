ДТП с украинцами в Польше: МИД раскрыл новые детали аварии

Согласно сообщению посольства Украины в Польше, аварии произошла в ночь на 29 апреля вблизи села Давиды Мазовецкого воеводства (около 10 километров от Варшавы) на скоростной дороге S2.

Первая авария: автобус двигался по маршруту Минск-Вроцлав с 27 людьми на борту, среди которых 26 были пассажирами. Транспортное средство врезалось в энергопоглощающие барьеры и перевернулось. Сейчас проверяется количество пострадавших граждан Украины.

Вторая авария произошла во время проведения спасательных работ на месте первого ДТП. Тогда же в пожарную машину врезался грузовик, водителем которого был гражданин Украины.

В результате аварии ранения различной степени тяжести получили 15 человек:

12 пассажиров автобуса;

водитель грузовика;

двое пожарных.

"Все пострадавшие госпитализированы. Движение по дороге S2 временно приостановлено... Другие пассажиры продолжили движение по запланированному маршруту на дополнительном автобусе, предоставленном автоперевозчиком. По состоянию на сейчас обращений на "горячую линию" от граждан Украины по этому поводу не поступало",- добавили в МИД.