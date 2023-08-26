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ДТП с украинцами в Италии. МИД уточнил информацию о пострадавших

Фото: спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

Генеральное консульство в Милане оказывает помощь украинцам, пострадавшим в результате ДТП на севере Италии. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Министерства законных дел Олег Николенко.

"Четверо граждан были госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинские учреждения городов Удине и Триест. Остальным пассажирам оказали необходимую медицинскую помощь на месте и временно разместили в специальных центрах спасательных служб вблизи города Удине", - объяснил спикер.

Как отметил Николенко, транспорт для возвращения украинцев должен в ближайшее время предоставить перевозчик.

Украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, а также держат на контроле лечение пострадавших украинцев.

Что произошло

Вечером 25 августа вблизи города Латизана на трассе A4 на севере Италии произошло ДТП. Автобус с украинскими туристами столкнулся с польской фурой.

Итальянские СМИ со ссылкой на местные власти сообщали, что в результате аварии пострадали 15 человек, из них семеро детей. Как заявляли журналисты, троих украинцев в тяжелом состоянии доставили вертолетами в больницы в Удине и Триест.

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МИД УкраиныДТПИталия