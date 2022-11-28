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ДТП с украинскими военными в Латвии: в МИД раскрыли дополнительные подробности аварии

Фото: Олег Николенко, представитель МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Всем военным Украины, которые 26 ноября попали в ДТП в Латвии, сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизням ничего не угрожает.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

ДТП в Латвии

Первыми об аварии сообщили Силы обороны Эстонии. Согласно их данным, автобус, перевозивший наших воинов, 26 ноября столкнулся с грузовиком в районе латвийского города Айнажи на трассе Via Baltica.

В результате аварии водитель автобуса погиб, еще 26 человек получили травмы разной степени.

"В результате аварии пострадал один эстонский военнослужащий Сил обороны, который был доставлен в больницу для обследования. Остальные пассажиры, пострадавшие в аварии, являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые также доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В этот день украинские дипломаты не могли подтвердить информацию о том, что большинство пассажиров транспорта были украинцами.

Подробности аварии

Как утверждает Николенко, в настоящее время посольства Украины в Латвии и Эстонии заботятся о наших воинах, попавших в аварию.

"Им предоставляется необходимая медицинская помощь, угроз жизни нет. Дипломаты также взаимодействуют с правоохранителями для выяснения причин аварии. Предварительная версия - непогода ", - пишет спикер МИД.

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