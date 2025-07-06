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В ДТП в Венгрии попал детский ансамбль из Украины: что еще сообщили в МИД

Воскресенье 06 июля 2025 15:15
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В ДТП в Венгрии попал детский ансамбль из Украины: что еще сообщили в МИД Фото: Автобус перевернулся с украинскими детьми в Венгрии (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Милан Лелич

Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о ДТП с украинским детским ансамблем 6 июля. Водитель автобуса не справился с управлением.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

На момент аварии в автобусе находилось 77 человек - два водителя, участники и сопровождающие детского танцевального ансамбля, который направлялся из Львова в город Охрид на фестиваль.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали 21 человек, среди них четверо с тяжелыми травмами - граждане Украины 1954, 1958, 2007 и 2011 годов рождения.

Еще четверо детей получили травмы средней тяжести - их выпишут под ответственность сопровождающих.

Остальные пострадавшие с легкими травмами направлены в город Кунсентмартон, где находится основная группа. Перевозчик принимает меры для обеспечения дополнительных автобусов.

Дипломаты и консулы посольства Украины вместе с послом лично контролируют ситуацию на месте происшествия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно в Польше неподалеку от Варшавы произошла серьезная авария с участием украинцев.

Еще одна авария в которой пострадали украинцы произошла в конце 2024-го на территории Египта. Тогда же ранения получили более 40 человек.

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Венгрия Украина МИД Украины ДТП
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