ДТП з українцями у Польщі: у тяжкому стані залишаються дві людини

У Польщі в медичних закладах перебувають 24 українці, які потрапили в ДТП поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства. З них двоє людей у важкому стані.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський під час розмови з главою МВС України Арсеном Аваковим, передає прес-служба відомства .

Він також запевнив, що поліція спільно з прокуратурою ведуть постійну роботу з розслідування і встановлення остаточних причин аварії.

У свою чергу Аваков подякував Камінського за допомогу, надану постраждалим громадянам України. Глава українського МВС високо оцінив професіоналізм розслідування причин аварії та оперативність відпрацювання ситуації, коли для порятунку людей були задіяні великі сили польських рятувальних служб.

Крім того, міністри обговорили стратегічні питання співробітництва відомств України та Польщі, а також обмін досвідом. Зокрема, що стосується подібних рятувальних операцій та координації всіх служб і відомств при відпрацюванні оперативної обстановки в разі надзвичайної події.