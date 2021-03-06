ДТП з українцями у Польщі: за кілька секунд до аварії швидкість автобуса впала до 45 км на годину

У Польщі перед аварією, в якій загинули українці, водій автобуса різко почав знижувати швидкість. За кілька секунд до ДТП швидкість впала до 45 км на годину.

Прокурор повідомив, що розслідування буде проводитися за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

"Тахограф, наданий для розслідування, показує, що водій автобуса їхав зі швидкістю 96-97 км на годину безпосередньо перед аварією, але безпосередньо перед аварією протягом останніх чотирьох секунд швидкість автомобіля впала з 95 до 45 км на годину", - йдеться в повідомленні.

Обидва водії були тверезими. У них також брали кров, у тому числі на наявність наркотиків та інших інтоксикантів. Початкові тести не показали їх наявності.