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ДТП з українцями в Польщі. МЗС підтвердило загибель двох громадян

Автор: Дмитро Левицький, Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ підтвердили інформацію щодо загибелі двох українців у ДТП в польському місті Ханча. Разом з тим, двом постраждалим зараз надається медична допомога.

Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

"Внаслідок зіткнення автомобіля загинули двоє громадян. Інші двоє отримали травми, зараз вони госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога", - розповів Ніколенко.

За його словами, Генеральне консульство України в Кракові вже надає консульську допомогу постраждалим в ДТП українцям.

"Українські консули взаємодіють із польською поліцією задля з‘ясування обставин ДТП, контролюють процес лікування постраждалих та підтримують зв‘язок із їхніми родичами, готують репатріацію тіл загиблих", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні польські ЗМІ повідомили, що вранці у селі Ханьча у ДТП потрапив мікроавтобус з українцями.

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