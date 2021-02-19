ДТП з українськими туристами в Єгипті: з'явилися подробиці

Посольство України в Єгипті повідомило подробиці аварії з участю українських туристів в Єгипті . Попередньо відомо про трьох постраждалих громадян України.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив Посол України в Єгипті Євген Микитенко.

За його словами, аварія за участю туристичного автобуса сталася 19 лютого близько 6 ранку.

"В автобусі було до 60 туристів з різних країн. Скільки туристів з України, поки точно невідомо. Швидше за все, водій автобуса не впорався з керуванням. Також іноді буває, що водії недосипають, мало сплять. Можливо, це було причиною", - заявив посол.

Він зазначив, що один з українців отримав важку травму, двоє інших - більш легкі.