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ДТП з українськими туристами в Єгипті: з'явилися подробиці

Автор: Ігор Литвиненко

Посольство України в Єгипті повідомило подробиці аварії з участю українських туристів в Єгипті. Попередньо відомо про трьох постраждалих громадян України.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив Посол України в Єгипті Євген Микитенко.

За його словами, аварія за участю туристичного автобуса сталася 19 лютого близько 6 ранку.

"В автобусі було до 60 туристів з різних країн. Скільки туристів з України, поки точно невідомо. Швидше за все, водій автобуса не впорався з керуванням. Також іноді буває, що водії недосипають, мало сплять. Можливо, це було причиною", - заявив посол.

Він зазначив, що один з українців отримав важку травму, двоє інших - більш легкі.

Нагадаємо, на початку року в Словаччині сталося масштабне ДТП за участю 20 транспортних засобів. В ньому постраждали п'ять українських громадян.

Також РБК-Україна писало, що в січні в Росії перекинувся автобус з українцями. Один з постраждалих отримав важкі травми, ще двоє від госпіталізації відмовилися.

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Новини України ДТПЄгипеттуристыукраинцы
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