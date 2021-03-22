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ДТП з українським автобусом в Польщі: порушено справу, у МЗС відкрили гарячу лінію

Автор: Ігор Литвиненко

Правоохоронці Польщі почали розслідування причин дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса з українцями. На місце аварії вирушив український консул.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.

За його словами, зараз вирішується питання про повернення в Україну чотирьох пасажирів автобуса, які не постраждали.

Також в МЗС відкрили гарячу лінію для родичів постраждалих в аварії: +48784138555.

Нагадаємо, аварія сталася сьогодні вночі поблизу населеного пункту Кашичи. За попередньою інформацією, автобус врізався в огорожу і вилетів у кювет. У результаті аварії один українець загинув, ще п'ятеро госпіталізовані. Всього в салоні перебували 10 громадян України.

Пізніше в польській поліції повідомили подробиці аварії. За даними правоохоронців, в аварію потрапив автобус перевізника Euroways з Києва. Загиблим виявився другий водій автобуса, який у момент ДТП був за кермом.

Зазначимо, на початку місяця в Польщі приблизно на тому ж ділянці сталося ще одне ДТП за участю українського автобуса. Тоді загинули 5 осіб, більше ніж 20 - були госпіталізовані.

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Новини України МЗСДТППольшаукраинцы
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