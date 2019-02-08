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ДТП з українським автобусом у Польщі: справу передали у суд


Водію автобуса висунули обвинувачення

Прокуратура в Перемышле (Польша) предъявила обвинение водителю украинского автобуса в умышленном провоцировании дорожно-транспортного происшествия (ДТП) 17 августа 2018 года, в результате которого погибли трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, Окружная прокуратура в Перемышле 7 февраля 2019 года направила в местный суд обвинительный акт по этому делу.

По словам заместителя окружного прокурора в Перемышле Беаты Стажецкой, 42-летний Николай Л. не признал своей вины. Он находится под арестом. За предъявленные обвинения ему грозит от 1 до 12 лет лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, водитель умышленно нарушил правила безопасности и привело к трагедии во время дорожного движения. Во время движения по маршруту он не соблюдал должной осторожности, ехал со значительным превышением скорости, в связи с чем повлек ДТП.

Эксперты из дорожного движения выяснили, что водитель на участке дороги, предшествовавшей ДТП, ехал со скоростью от 82 до 85 км/ч при разрешенной максимальной скорости до 50 км/ч, а потом еще быстрее – 100-102 км/час. В месте катастрофы, где было ограничение до 30 км/ч, он ехал со скоростью 70-72 км/ч.

Кроме того, украинский водитель проигнорировал предупреждающие знаки на участке со значительным уклоном и опасными поворотами.

Прокурор Стажецкая сообщила, что во время допроса украинец не признал своей вины. Он настаивал, что когда увидел информационный знак о серпантине на дороге, то ехал со скоростью 50-60 км/ч, а знака об ограничении скорости до 30 км/ч - не заметил, так как видел ранее знак с ограничением до 50 км/час.

Мужчина признал, что в критический момент пытался тормозить. Водитель говорит, что попытался использовать горные тормоза, но они не сработали, а ручной тормоз не успел затянуть. В дополнение, водитель пояснил, что дорога была тяжелой, поверхность скользкой и был туман.

Напомним, трагическое ДТП случилось на автодороге между Перемышлем и Сяноком вечером 17 августа 2018 года. Автобус, в котором было 53 человека, на резком повороте съехал с дороги и скатился с высокого склона, несколько раз перевернувшись. Вследствие ДТП погибли три человека, которые оказались под перевернутым автобусом.

После ДТП водителя задержала полиция. Районный суд Перемышля арестовал водителя украинского автобуса.

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