ДТП за участю патрульного авто в Одеській області: є загиблий та троє постраждалих
Одна людина загинула, ще троє постраждали унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ-Одеса. ДТП сталася за участю поліцейського авто.
Відзначається, що унаслідок зіткнення автомобіля Hyundai, який рухався в напрямку Одеси, та службового автомобіля патрульної поліції Toyota Prius загинув пасажир Hyundai, водій і ще двоє пасажирів цього автомобіля травмувалися.
Уточнюється, що аварія сталася поблизу комунального підприємства "Дачне".
Нагадаємо, у Хмельницькій області співробітник поліції здійснив смертельну дорожньо-транспортну пригоду, після чого зник з місця аварії. Його затримали.
Крім того, на 40-му кілометрі автодороги Київ-Чернігів біля села Залісся в напрямку столиці сталася ДТП з участю п'ятьох транспортних засобів. Є загиблі та травмовані.