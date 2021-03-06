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ДТП за участю патрульного авто в Одеській області: є загиблий та троє постраждалих

Новость на русском → Одеська область, Субота 06 березня 2021 00:25
ДТП за участю патрульного авто в Одеській області: є загиблий та троє постраждалих Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Одна людина загинула, ще троє постраждали унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ-Одеса. ДТП сталася за участю поліцейського авто.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Відзначається, що унаслідок зіткнення автомобіля Hyundai, який рухався в напрямку Одеси, та службового автомобіля патрульної поліції Toyota Prius загинув пасажир Hyundai, водій і ще двоє пасажирів цього автомобіля травмувалися.

ДТП за участю патрульного авто в Одеській області: є загиблий та троє постраждалих

Уточнюється, що аварія сталася поблизу комунального підприємства "Дачне".

Нагадаємо, у Хмельницькій області співробітник поліції здійснив смертельну дорожньо-транспортну пригоду, після чого зник з місця аварії. Його затримали.

Крім того, на 40-му кілометрі автодороги Київ-Чернігів біля села Залісся в напрямку столиці сталася ДТП з участю п'ятьох транспортних засобів. Є загиблі та травмовані.

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