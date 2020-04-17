У Кропивницькому сталось ДТП за участі чотирьох автівок

В четвер, 16 квітня, близько 12:00, у Кропивницькому сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі чотирьох автівок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Кіровоградської області.

Як повідомляється, на розі вулиць Соборна і Глінки, водійка, іномарки Audi A6 під час руху не надала перевагу автомобілю Volkswagen Polo при повороті ліворуч, що рухався в зустрічному напрямку. У результаті чого сталося зіткнення. Після чого Volkswagen розпочав некерований рух та наїхав на автомобілі Toyota Camry та KIA Soul, які знаходились на парковці.

Правоохоронці склали протокол за ст. 124 (спричинення ДТП) КУпАП на водійку Audi A6.

Нагадаємо, у суботу, 11 квітня, в Рівненській області на трасі Київ-Чоп загинув житель Закарпаття, який відомий як контрабандист на прізвисько "Доки". В результаті ДТП від отриманих травм він загинув на місці аварії.

Крім того, раніше в Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля "швидкої допомоги", в результаті чого три людини загинули та ще четверо були госпіталізовані.